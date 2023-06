LIVE. Zeker 24 plaatsen in Oekraïne overstroomd na aanval op dam - Zelensky: “Wereld moet reageren op Russische ecocide”

Niet eens de helft van EU-bur­gers weet dat er over een jaar Europese verkiezin­gen zijn

Over een jaar vinden er in heel de Europese Unie verkiezingen plaats voor het Europees Parlement, maar slechts 45 procent van de EU-burgers weet dat. Dat is wel een stijging van negen procentpunten ten opzichte van de herfst vorig jaar. In België is 47 procent ervan op de hoogte.