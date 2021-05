LIVE. "Zeg binnenkort vooral ‘tot buitenkort’” - Premier De Croo: geen extra versoepelingen voor gevaccineerden

Showbizz Kim Van Oncen verloor beste vriendin in au­to-ongeval: “Normaal zat ik ook in die auto”

11:22 Kim Van Oncen (37) gaat vandaag gelukkig door het leven, maar in het verleden kreeg ze al met heel wat tegenslag te maken. De ‘Dertigers’-actrice had een foute vriendengroep en verloor haar beste vriendin. “Van de ene dag op de andere was ik mijn beste vriendin, een hoop vrienden en mijn lief, met wie ik al vier jaar samen was, kwijt. Ik moest mijn leven van nul weer opbouwen”, vertelt ze in een interview met Humo.