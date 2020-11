LIVE. Winkels mogen dinsdag weer open onder strikte voorwaarden - Vlaams begrotingstekort zwelt aan tot 6,9 miljard euro

Leegloop en chaos bij Forum voor Democratie: Baudet uit partijbe­stuur gezet, deel senaats­frac­tie splitst zich af

15:56 Thierry Baudet beschuldigt het partijbestuur van het Nederlandse Forum voor Democratie ervan dat hij onterecht is uitgeschreven uit het bestuur. Zijn mededeling op Twitter kwam bijna tegelijkertijd met de mededeling van het bestuur dat hij is uitgeschreven als bestuurder bij de Kamer van Koophandel. Baudet spreekt van coupplegers. Het straatgevecht over de leiding van Forum voor Democratie gaat daarmee verder. Steeds meer politici stappen ondertussen uit de partij.