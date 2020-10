LIVE. Wilmès mag intensieve zorg verlaten maar blijft nog in hospitaal - Ziekenhuizen mogen positief getest personeel inzetten

De coronacijfers in ons land blijven stijgen. De Vlaamse regering heeft gisteravond op een extra ministerraad besloten bijkomende coronamaatregelen in te voeren. De maatregelen gaan vrijdag om 18 uur in en gelden voor onbepaalde tijd. Volg alle ontwikkelingen over Covid-19 in dit liveblog.