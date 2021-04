LIVE. Wie echt wil kan AstraZeneca toch nog krijgen - "Pas onder 800 besmettingen per dag kunnen we rustig ademhalen”

In de week van 2 tot en met 8 april werden elke dag gemiddeld 253,3 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een lichte daling (-3 procent) in vergelijking met een week geleden. Het aantal coronadoden stijgt wel fors, tot 39 per dag (+ 47,6 procent). Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.