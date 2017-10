LIVE: Wie doet Van der Poel wat in Gieten?

14u49

0

Superprestige Gieten

Welkom wielerliefhebbers. De cyclocrossers in de Telenet Superprestige trekken zich in het Nederlandse Gieten weer op gang. 'Thuisrijder' Mathieu van der Poel is dé grote favoriet, de vraag van de dag wordt dan ook wie de Nederlander iets in de weg kan leggen.

Photo News