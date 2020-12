LIVE. WHO wil dat iedereen mondmasker draagt bij kerstfeestje buiten gezin - Van Gucht over stijgende cijfers: “Komende dagen cruciaal om trend te keren”

Het aantal Covid-patiënten dat op intensieve zorgen ligt in de Belgische ziekenhuizen is voor het eerst in bijna twee maanden onder de 600 gedaald. Dat blijkt uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. De stijging van het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen blijft echter toenemen. Duitsland gaat vanaf vandaag opnieuw in een strengere lockdown tot zeker 10 januari, Nederland is dinsdagnacht in lockdown gegaan tot 19 januari. Volg alle nieuws over Covid-19 in dit liveblog.