LIVE. WHO waarschuwt: “Noem omikron niet mild” - Kinderen vanaf volgende week opnieuw voltijds naar school

Kazachen in ons land: "Ze hoorden schoten en nu kan ik ze niet meer bellen"

Kazachen die in ons land wonen, wachten bang af tot er nieuws komt van hun familieleden die nog in Kazachstan wonen. De Kazachse overheid heeft zo goed als het hele communicatienetwerk lamgelegd. Het is vanuit België al bijna twee dagen onmogelijk om contact te leggen. Mira Bektemirova, die al sinds 2017 in ons land woont, probeert al enkele dagen tevergeefs haar familie en beste vriendinnen te bereiken. Bekijk de reportage hierboven.

6 januari