LIVE. WHO: “Voor het eerst sinds maanden vertraagt pandemie in Europa” - België koopt vaccin van Pfizer voor 2,5 miljoen landgenoten

Burgemees­ter Willebroek trekt avondklok weer in na stroom van kritiek

16:32 Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) van Willebroek trekt de omstreden avondklok in zijn gemeente weer in. Dat heeft hij aan Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur Bart Somers (Open Vld) laten weten, bevestigt hij aan onze redactie. Op de avondklok, die er was gekomen tegen de overlast van jongeren, was een stroom van kritiek gekomen wegens een ongrondwettelijke inperking van de vrijheden.