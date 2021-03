LIVE. WHO raadt gebruik malariamiddel ten zeerste af tegen corona

Royalty Ontbijtgra­nen van Special K en zeven glazen alcohol: het ochtend- en avondritu­eel van Queen Elizabeth

1 maart Koningin zijn heeft veel voordelen, zoals elke dag juwelen dragen van onschatbare waarde, in een indrukwekkend paleis wonen en een sterrenchef hebben die al je maaltijden kookt en de afwas doet. Blijft de Queen ondanks alles met haar beide voeten op de grond? Of is haar routine toch wat extravagant? We laten het oordeel aan jullie over...