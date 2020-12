LIVE. WHO-baas: “Tijd om lessen te trekken uit pandemie, want dit zal niet de laatste zijn” - Europol waarschuwt voor fraude met coronavaccins

CNN: explosie in Nashville was vermoede­lijk zelfmoord­aan­slag

2:00 De zware explosie vrijdag in het centrum van Nashville is waarschijnlijk een zelfmoordactie geweest. Dat hebben onderzoekers van de explosie tegen nieuwszender CNN gezegd. Eerder zaterdag hadden ze al gemeld dat er mogelijk menselijke resten in de buurt van de ontploffing zijn gevonden. Wie er achter de aanslag zit is niet bekend.