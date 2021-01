LIVE. Weyts: “Onzinnig elke school te sluiten bij besmetting met Britse variant” - CD&V-voorzitter Coens: “Niet-professionele reizen niet langer toestaan”

Het aantal besmettingen daalt voor het eerst in meer dan twee weken. Het aantal opnames en overlijdens blijven dalen. De Amerikaanse president Donald Trump heft het inreisverbod voor Europeanen en Brazilianen op: vanaf 26 januari moeten de reizigers wel nog een negatieve coronatest kunnen voorleggen om naar de VS te reizen. Kort na de aankondiging liet een woordvoerster van Trumps opvolger Joe Biden echter al weten dat het reisverbod zal blijven bestaan. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.