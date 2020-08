LIVE. Wereldwijd meer dan 18 miljoen besmettingen - Zeker veertig besmettingen aan boord van Noors cruiseschip IB

03 augustus 2020

01u13

Bron: Reuters, ANP, Belga, VTM Nieuws 1 Het gemiddelde aantal besmettingen met het coronavirus in ons land is opnieuw toegenomen, naar gemiddeld 465,4 per dag tussen 23 en 29 juli. Dat is een stijging van 78 procent in vergelijking met de vorige week. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt verder toe, zo blijkt uit de jongste cijfers van Sciensano. Volg alle actuele ontwikkelingen hieronder live.



• De uitbaters van de strandbars in Koksijde, Nieuwpoort en De Panne krijgen een corona-pv omdat ze aan raamverkoop doen. “Maar in onze statuten staat net dat enkel raamverkoop toegelaten is”, klinkt het misnoegd.

• Reisplannen? Code rood voor regio’s in Bulgarije, Zwitserland, Roemenië, Frankrijk en Spanje. Bekijk hier het overzicht.



Gisteren iets gemist? Lees hier het liveblog van zondag 2 augustus terug.