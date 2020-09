LIVE. Wereldwijd meer dan 1 miljoen doden door coronavirus

Sinds het begin van de corona-epidemie, zijn wereldwijd al meer dan één miljoen mensen overleden aan Covid-19. Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. De meeste dodelijke slachtoffers vielen in de Verenigde Staten (ongeveer 205.000), gevolgd door Brazilië (meer dan 142.000) en India (ruim 95.000). In ons land vielen al 9.987 slachtoffers te betreuren. Het aantal overlijdens per dag blijft bij ons stabiel, net zoals het aantal nieuwe besmettingen, dat de laatste dagen een plateau bereikt lijkt te hebben