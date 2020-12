LIVE. Wereldwijd meer dan 1,5 miljoen coronadoden - Zwangere vrouwen in het begin niet ingeënt - Als je gevaccineerd bent, ben je dan nog besmettelijk?

TV Aanzoek van ‘First Da­tes’-bar­man Bram liep niet zoals verwacht: “Vraag met een papieren trouwring gesteld”

18:15 “En zeggen dat hij eigenlijk op zoek was naar een onenightstand.” Pech voor de vrouwelijke fans van ‘First Dates’-barman Bram Van Geert (32), die opnieuw te bewonderen is op tv: hij is afgelopen zomer getrouwd. Met Lien Spaenjers (28), die hij romantisch ten huwelijk vroeg, al liep dat niet helemaal zoals verwacht. “Ik kreeg de ring met diamant niet voorbij de douane.” Of Bram nog veel seizoenen op televisie te zien zal zijn, valt wel nog af te wachten, want de twee hebben plannen om te emigreren naar het buitenland...