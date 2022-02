LIVE. Wereldwijd dalen nieuwe infecties met bijna 20% - In België neemt alleen het aantal nieuwe overlijdens nog toe

Gouverneur Nationale Bank: “Periode van goedkoop geld is achter de rug”

Na het “grand-crujaar” 2021 is “het feestje gedaan”. Daarvoor waarschuwt de gouverneur van de Nationale Bank (NBB), Pierre Wunsch. De regering moet op eeconomisch gebied omschakelen van crisismanager naar het voeren van structureel beleid. Daarbij moeten “moeilijke keuzes” gemaakt worden, want “de periode van goedkoop geld is achter de rug”. Ook maakt de gouverneur zich zorgen over de coroncurrentiepositie van ons land.

