LIVE. Wereldwijd aantal nieuwe besmettingen gedaald van 5 miljoen naar 2,6 miljoen op vijf weken tijd - “Versoepelingen voor rusthuizen op komst”

Twit­ter-alterna­tief Parler is na blokkade weer te gebruiken

15 februari Het Twitter-alternatief Parler is weer online en te gebruiken. Het vooral bij uiterst rechts populaire Amerikaanse platform was afgesloten als reactie op de bestorming van het Amerikaanse parlement in Washington door radicale aanhangers van toenmalig president Trump. Trump zelf overwoog over te stappen naar Parler toen zijn Twitter-account werd geblokkeerd.