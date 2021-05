LIVE. Weer niet-dringende zorg in Vlaamse ziekenhuizen - Eerste zelftests vandaag aan scholen geleverd

De Vlaamse ziekenhuizen mogen volgens het spreidingsplan van de FOD Volksgezondheid, dat regelt welke maatregelen een ziekenhuis moet nemen als het aantal coronapatiënten stijgt of daalt, opnieuw afschalen naar fase 1B, waarbij weer niet-dringende zorg kan opgestart worden. De ziekenhuizen in Brussel, Henegouwen en Namen blijven wel nog in fase 2A. Ondertussen is 1 op de 3 Belgen gevaccineerd, waaronder ook koning Filip. Bovendien heeft de Hoge Gezondheidsraad een positief advies gegeven voor de vaccinatie van 16- en 17-jarigen met het vaccin van Pfizer/BioNtech. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.