LIVE. Waals collectief onderneemt stappen tegen sluiting horeca - Duizenden Tsjechen op straat tegen coronamaatregelen

Franse minister wil geldstro­men moslimorga­ni­sa­ties onderzoe­ken

15:00 De Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, wil meer en betere controle van de financiën van een aantal mogelijk radicale islamitische organisaties. De aanleiding is de brute moord op een 47-jarige leraar, Samuel Paty, in de gemeente Conflans-Sainte-Honorine, circa 20 kilometer ten noordwesten van Parijs. De leraar werd vrijdag de keel doorgesneden door een 18-jarige Tsjetsjeense vluchteling die als jihadist zijn daad in sociale media rechtvaardigde. Hij werd na de moord door de politie doodgeschoten.