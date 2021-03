LIVE. VS zullen overschot coronavaccins delen - Voor het eerst meer dan 2.000 doden per dag in Brazilië

TV RECENSIE. ‘Kat Zonder Grenzen’: “Barbara Sarafian zoekt goedkope gigolo’s”

10 maart Onze tv-recensenten laten hun kritische blik vallen op elk nieuw programma. Meteen na uitzending lees je hier hun mening. Vandaag bekijkt Bram De Brabander ‘Kat Zonder Grenzen’, waarin Kat Kerkhofs (32) unieke liefdesverhalen in beeld brengt. Al ging in de eerste aflevering vooral actrice Barbara Sarafian (52) met alle aandacht lopen door enkele pittige anekdotes te delen over haar seksleven.