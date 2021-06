LIVE. VS willen voor juli 80 miljoen doses vaccins hebben gedoneerd - Recordaantal nieuwe overlijdens in Colombia

Conferen­tie over toekomst van Europa verhit gemoederen in de Kamer

3 juni In de Kamer is vanavond een pittige discussie ontstaan over de twee leden die het parlement moet afvaardigen naar de Conferentie over de toekomst van Europa. Meerderheid en oppositie hielden er een andere lezing op na van het reglement, en het zinde N-VA geenszins dat hun vraag om dan een advies te vragen aan de juridische diensten van de Kamer, door de meerderheid werd afgewezen. "Dit is de dictatuur van de meerderheid", sneerde N-VA-fractieleider Peter De Roover.