LIVE. VS registreren recordaantal infecties op 24 uur - ‘Pfizer halveert levering vaccins dit jaar’ - Oversterfte in Nederland neemt toe

De bewoners en het personeel van de woonzorgcentra zullen als eerste in ons land gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Dat is vandaag bekendgemaakt na de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, waarop de acht ministers van Volksgezondheid samenzaten om een vaccinatiestrategie te bepalen. Hoewel we in januari uit de startblokken schieten, zal de meerderheid van de bevolking deze zomer nog niet gevaccineerd zijn. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog.