LIVE. VS rapporteren 1,1 miljoen coronagevallen, wereldwijd record - Opnieuw duizenden mensen op straat tegen coronaregels in Duitsland



Alle leerlingen kunnen deze week weer opnieuw voltijds naar school, met mondmaskers voor leerlingen vanaf het eerste leerjaar. Daarnaast zijn de quarantaine- en testregels versoepeld om te vermijden dat te veel klassen gesloten moeten worden. Ook in de rest van de maatschappij zijn de quarantaine- en testregels voor gevaccineerden aangepast, om massale uitval op de werkvloer te vermijden en de eerstelijnszorg te ontzien. Lees in dit liveblog alle ontwikkelingen over het coronavirus..