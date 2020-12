LIVE. VS: hoogste dodental in 24 uur en meer dan 100.000 Covid-patiënten in ziekenhuizen

Ook na vaccinatie moeten mensen nog mondmasker dragen, vindt Van Ranst

2 december Als alles meezit, kunnen vanaf 5 januari 2021 de eerste vaccinaties in ons land toegediend worden. Eens een persoon gevaccineerd is, moet hij of zij dan nog een mondmasker dragen? Toch wel, meent viroloog Marc Van Ranst. “Anders krijg je een hele dystopische (akelige, negatieve, red.) maatschappij wanneer je die mensen voordelen gaat geven”, zei hij in ‘De Afspraak’.