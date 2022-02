LIVE. Vredesgesprekken tussen Rusland en Oekraïne vanochtend van start - Oekraïense leger: “Rusland vertraagt offensief”

• België stuurt ook extra wapens naar Oekraïne. Op ‘VTM Nieuws’ had premier De Croo het zondag over in totaal 5.000 automatische geweren — in plaats van de eerder aangekondigde 2.000 — en 200 antitankwapens.

• Op verschillende plaatsen in Oekraïne zijn gevechten aan de gang. Op de Krim zijn in de nacht van zondag op maandag Russische straaljagers opgestegen met als mogelijke doelwitten de Oekraïense hoofdstad Kiev en de steden Mykolaiv, Cherson en Charkov . Charkov, de tweede grootste stad van Oekraïne, is dan weer opnieuw volledig onder controle van Oekraïense troepen nadat de Russen er zondagochtend waren binnengevallen. In de loop van de nacht werden daar wel explosies gehoord, net als in Kiev.

