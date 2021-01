LIVE. Voorraden mondmaskers aangevuld - Minister Verlinden: “Sluiting grenzen moet allerlaatste redmiddel zijn”

Van Grieken na ophef over tweets over “omvolking”

16:06 “Omvolken. Het gaat snel”, schreef Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken vandaag op Twitter. Daarmee reageerde hij op het bericht dat een derde van alle Belgen van buitenlandse afkomst is. Er ontstond heel wat ophef na zijn tweet. “U mag op me schieten dat ik misschien een stoute term heb gebruikt, maar het probleem blijft natuurlijk wel”, reageert Van Grieken in een interview met HLN LIVE.