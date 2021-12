LIVE. Voordringen voor boosterprik blijkt in Nederland niet moeilijk

Ook binnen­speel­tui­nen moeten sluiten: deze nieuwe coronamaat­re­ge­len gaan vandaag in

Het koninklijk besluit (KB) met de coronamaatregelen - zoals beslist door het Overlegcomité van 3 december - is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen treden vandaag, zaterdag 4 december, om 11 uur in werking. Voor evenementen is evenwel een overgangsweekend voorzien. Die kunnen dit weekend nog georganiseerd worden tot een maximum van 4.000 bezoekers. In het KB staat dat ook de binnenspeeltuinen dicht moeten. We zetten alle maatregelen op een rij.

4 december