LIVE. Voor het eerst vier besmettingen met Braziliaanse variant aangetroffen in ons land

Belg produceert veel minder afval dan gemiddelde Europeaan

14:54 Elke inwoner in de Europese Unie produceerde in 2019 gemiddeld zo'n halve ton (502 kilogram) afval per jaar. België ligt daar ver onder, met gemiddeld 415 kilogram per inwoner, zo blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.