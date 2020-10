LIVE. Voor het eerst sinds eind april meer dan 100 doden op één dag - “Duitsland gaat horeca, cultuur en sport aan banden leggen”

De coronacijfers in ons land blijven stijgen. De Vlaamse regering heeft gisteravond op een extra ministerraad besloten bijkomende coronamaatregelen in te voeren. De maatregelen gaan vrijdag om 18 uur in en gelden voor onbepaalde tijd. Volg alle ontwikkelingen over Covid-19 in dit liveblog.