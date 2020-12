LIVE. Von der Leyen: “Vaccinatiecampagne in EU start op 27, 28 en 29 december”

Zweedse koning betreurt vele coronado­den en erkent: “We hebben gefaald”

12:23 In een eindejaarsinterview erkent de Zweedse koning Carl Gustaf dat zijn land “gefaald” heeft in de aanpak van de corona-epidemie. De tol van het virus was het afgelopen jaar veel hoger in Zweden dan in de andere Scandinavische landen, vooral door hoge sterftecijfers in de rust- en verzorgingstehuizen. “Wij kenden een hoog aantal doden, en dat is verschrikkelijk”, aldus de koning. Gisteren zei ook premier Stefan Löfven al dat de Zweedse experts de tweede golf van de epidemie onderschat hebben - al gebeurde dat ook in het buitenland, voegde hij er meteen aan toe. Niettemin daalt het vertrouwen van de bevolking in de aanpak van de overheid de laatste tijd sterk.