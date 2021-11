LIVE. Volg hier zo dadelijk wekelijkse persbriefing van het crisiscentrum over de coronasituatie

De druk op de ziekenhuizen neemt verder toe in ons land. Dat er ingegrepen moet worden, daar lijken de meeste experten het over eens. Maar welke maatregelen er moeten komen, dat is nog een groot vraagteken. Gezondheidsminister Frank Vandenbroucke hoopt intussen vanaf januari ook kinderen van 6 tot 11 jaar te vaccineren, mits de Europese medicijnwaakhond EMA toestemming geeft. Ook is er al een politiek akkoord om iedereen op termijn een herhalingsprik te geven. Lees al het nieuws over het coronavirus in deze liveblog.