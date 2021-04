LIVE. Volg hier live het coronadebat in de Kamer

Een Brusselse rechter heeft gisteren het Belgische coronabeleid van tafel geveegd. De regering krijgt 30 dagen om het op te lossen. Belangrijk: het vonnis betekent níet dat de coronamaatregelen verdwijnen. Ons land zette ondertussen een belangrijke stap vooruit in de vaccinatiecampagne: AstraZeneca leverde gisteren 259.200 vaccindosissen aan ons land, de grootste levering tot nu toe van eender welke producent. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.