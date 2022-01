LIVE. Volg hier de persconferentie van Overlegcomité: huidige maatregelen worden aangehouden, premier De Croo: “Voor het beter wordt zal het eerst nog slechter worden”

TV Na de vele beschuldi­gin­gen: Chris Noth niet langer te zien in laatste aflevering van ‘And Just Like That…’

In de afgelopen weken werd Chris Noth (67) door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Als gevolg raakte de ‘Sex and the City’-acteur de ene job na de andere kwijt. Het fietsenmerk Peleton annuleerde hun reclamespot met Noth en ook zijn castingbureau heeft de samenwerking stopgezet. Daar blijft het bovendien niet bij, want Noth zou als gevolg van de beschuldigingen ook niet langer te zien zijn in de laatste aflevering van de ‘SATC’-reboot ‘And Just Like That…’.

8:55