LIVE. Volg hier de persconferentie van het Crisiscentrum - Gemiddeld meer dan 550 besmettingen per dag - Al 68 werknemers bij Westvlees positief

Wereldwijd meer dan 19 miljoen besmettingen

IB ADN HLA

07 augustus 2020

01u20

Bron: Reuters, ANP, Belga, VTM Nieuws

5