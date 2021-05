LIVE. Volg hier de persconferentie van het Crisiscentrum en Sciensano

Celebrities Zes haren van Kurt Cobain geveild voor bijna 12.000 euro

10:39 Zes haren van Nirvana-zanger Kurt Cobain zijn tijdens een veiling in de VS voor 11.600 euro verkocht. De onbekende nieuwe eigenaar is volgens veilinghuis Iconic Auctions nu in het bezit van ‘het enige haar van Kurt Cobain dat op de markt is’.