LIVE. Volg hier de persconferentie van het Crisiscentrum en Sciensano over de coronacijfers

Dranouter Festival Dranouter wacht niet langer op beslissing overheid en start ticketver­koop Zomerses­sies: “2.500 toeschou­wers per festival­dag, in 625 bubbels van 4 personen”

8:24 De organisatoren van Festival Dranouter gaan ook dit jaar geen ‘normaal’ festival op poten zetten. Er komt een coronaproof muziekevenement tussen 5 en 8 augustus, voor een publiek van 2.500 toeschouwers per festivaldag: Dranouter Zomersessies XL. “Wettelijk kader of niet, om te garanderen dat er muziek klinkt in Dranouter kunnen we niet langer wachten en moeten we vandaag uit de startblokken schieten.”