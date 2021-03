LIVE. Volg hier de persconferentie van de taskforce vaccinatie - Jambon: “Goede hoop dat dit tijdelijke opstoot was”

TV COLUMN. Willy Sommers was blij met telefoon­tje van Will Tura tijdens ‘Liefde Voor Muziek’: “Er was toch altijd een zekere spanning tussen ons”

18:00 Hij heeft er lang op moeten wachten, maar dit seizoen is Willy Sommers (68) als éminence grise het stralende middelpunt van ‘Liefde Voor Muziek’. De komende weken noteert hij z’n indrukken in een wekelijkse column, waarin hij iedereen een blik achter de schermen gunt. Deze week vertelt hij over de goede band die hij heeft met Will Tura en het emotionele moment dat hij samen met zijn dochter Annemie beleefde. “Ik krijg nog altijd de tranen in de ogen als ik eraan denk, vier maanden na de opnamen. Van geluk, voor alle duidelijkheid.”