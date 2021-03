LIVE. Volg hier de Kamerzitting met premier De Croo en minister Vandenbroucke over de stijgende coronacijfers - “Nu ingrijpen om na paasvakantie te kunnen versoepelen”

In ons land raken gemiddeld dagelijks weer meer dan 3.000 mensen besmet het coronavirus, terwijl de aanhoudende daling van het aantal nieuwe overlijdens stagneert. Vooral in het onderwijs stijgt het aantal besmettingen fors, en daar werden dan ook bijkomende maatregelen aangekondigd. De geplande versoepelingen voor de maand april worden intussen in vraag gesteld. Deze namiddag velt het veiligheidscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een oordeel over mogelijke zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin van AstraZeneca, nadat heel wat Europese landen tijdelijk zijn gestopt met het toedienen ervan. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.