LIVE: volg hier de historische finale van David Goffin op de voet

17u28

D-day voor Goffin

Zijn eerste Masters, meteen goed voor een finaleplaats. David Goffin heeft om 19u een afspraak met de geschiedenis. In de finale van het prestigieuze tornooi staat hij tegenover de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 6), de man die hem in de poulefase nog trakteerde op een pak rammel: 6-0 en 6-2. Goffin is dus op wraak belust in wat de belangrijkste match uit de carrière wordt van de 26-jarige Luikenaar. 'Allez, David!'