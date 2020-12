LIVE. VN-baas: “Covid-19 en klimaatverandering kunnen enkel aangepakt worden als we samenwerken”

Ex-vrouw van Fransman die drie gendarmes vermoordde: "Hij geloofde dat de burgeroor­log en het einde der tijden nabij zijn"

28 december De man die dinsdagavond laat drie gendarmes (21, 37 en 45) doodschoot in Centraal-Frankrijk en zich van het leven benam, was ervan overtuigd “dat de burgeroorlog en het einde der tijden” nabij waren. Dat zei de ex-vrouw van Frédérik Limol (48) in een interview met nieuwszender France Info. De vrouw leefde al jaren in angst voor hem. Ze diende vergeefs drie maal klacht in wegens huiselijk geweld.