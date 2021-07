LIVE. VMM verwacht “zeer ernstige overstromingen”, code rood voor provincie Luik

Waregem/Lievegem Twee zwaargewon­den en enorme ravage op E17 na ongeval met twee auto’s en vrachtwa­gen

10:43 Op de E17 in Waregem is in de nacht van dinsdag op woensdag een heftig ongeval gebeurd in de richting van Antwerpen. Twee automobilisten raakten daarbij gewond. Het verkeer kon nog door maar moest urenlang tussen de brokstukken laveren die over een afstand van zowat 150 meter verspreid lagen. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.