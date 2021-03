LIVE. Vlaanderen vraagt overschotten van het AstraZeneca-vaccin op die andere landen nu niet gebruiken

Ons land blijft, in tegenstelling tot veel andere Europese landen, verder inenten met het AstraZeneca-vaccin. Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA zegt dat er nog altijd geen aanwijzingen zijn dat het vaccin bloedstolling veroorzaakt. Ondertussen liggen er in ons land opnieuw meer dan 500 patiënten met Covid-19 op de afdelingen intensieve zorg van de ziekenhuizen. Zowel het aantal ziekenhuisopnames als het aantal besmettingen blijft stijgen, maar er is wel een daling in het aantal overlijdens. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.