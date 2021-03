LIVE. Vlaanderen schakelt versnelling hoger met vaccinatiecampagne - “Kinderziektes bij uitnodigingen zijn opgelost”

In Vlaanderen schakelt de vaccinatiecampagne tegen het nieuwe coronavirus deze week een versnelling hoger. Er zullen zo’n 129.489 spuitjes met een vaccin tegen Covid-19 worden toegediend. Ter vergelijking: vorige week werden er 78.422 coronavaccins gezet in Vlaanderen. Ondertussen klinkt de roep om een éénprikstrategie steeds feller. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.