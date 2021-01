LIVE. Vlaanderen "op schema" om tegen eind deze maand in elk woonzorgcentrum te vaccineren

Nederland houdt z'n hart vast voor nieuw geweldda­dig protest tegen de avondklok

19:00 Nederland houdt z’n hart vast voor nieuw gewelddadig protest tegen de avondklok. Op verschillende sociale media zijn berichten opgedoken waarin wordt opgeroepen om opnieuw te protesteren. Onder meer Hengelo, Deventer en Enschede worden genoemd als potentiële locaties voor rellen. De Nederlandse politie is in opperste staat van paraatheid. “We hanteren vanavond een lik-op-stukbeleid, wat inhoudt dat we direct gaan ingrijpen en bekeuren.”