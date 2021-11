LIVE. Vlaanderen loopt achter met derde prik - Leger springt opnieuw bij in rust- en ziekenhuizen

Dit ligt vandaag op tafel van het Overlegco­mité: “Veiliger maken, maar niet sluiten”

Een korte lockdown zoals in Nederland komt er niet, maar het mondmasker zal weer vaker opgezet moeten worden en er zal meer thuis gewerkt moeten worden. De politiek wil zich ook niet te veel moeien in de privésfeer. De vraag is hoe het nachtleven veilig open kan blijven. “Werken met sneltesten betekent de facto dat de discotheken en danscafés moeten sluiten”, aldus Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen.

