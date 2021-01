LIVE. Vlaanderen biedt vanaf maandag sneltests aan in woonzorgcentra - Jambon: “We zitten op schema met de vaccinaties. Meer zelfs: we lopen voor”

Het wetenschappelijk comité van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) buigt zich vandaag over de vraag of het coronavaccin van AstraZeneca toegelaten wordt op de Europese markt. Het zou het derde vaccin tegen Covid-19 zijn dat een voorwaardelijke vergunning krijgt, na die van Pfizer/BioNTech en Moderna. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.