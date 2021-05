LIVE. Vlaanderen behoudt voorlopig interval van twaalf weken tussen beide AstraZeneca-prikken

Het aantal coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnames in ons land blijven dalen. Intussen kregen ook al meer dan drie miljoen Belgen een eerste coronaprik. Met 468.845 inentingen, een nieuw record, komen de Vlaamse vaccinatiecentra vanaf deze week echt op dreef. Vanaf juni worden het er zelfs 800.000 per week, in heel België zullen dan maar liefst 1,3 miljoen dosissen per week in een arm verdwijnen. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.