LIVE. Vlaamse voorjaarskoersen opnieuw zonder publiek - Europese Commissie bestelt nog 200 miljoen dosissen van vaccin Pfizer en BioNTech

Showbizz Netflix komt met nieuwe documentai­re over The Notorious B.I.G.

7:34 Hoewel er al meerdere documentaires zijn verschenen over het roerige leven van Christopher Wallace, beter bekend als The Notorious B.I.G., komt Netflix nu met de docu ‘Biggie: I Got a Story to Tell’. De documentaire is goedgekeurd door de familie van de in 1997 vermoorde rapper. Zelfs zijn moeder Voletta Wallace heeft eraan meegewerkt, meldt People.