LIVE. VK wil alle volwassenen eind juli ingeënt hebben - AB Inbev eist heropening cafés en restaurants op 1 april - Vaccin Pfizer 95,8 procent effectief in Israël

Drukteplan NMBS in werking wegens vele treinpassa­giers naar kust

20 februari De NMBS is in stations in Gent, Brugge, Brussel en Leuven begonnen met haar drukteplan. Dat wil zeggen dat reizigers nog voor het perron worden tegengehouden en geteld voor ze op de trein kunnen. Extra treinen zijn er voorlopig nog niet ingezet.