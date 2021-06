LIVE. VK en VS willen reisverkeer 'zo snel mogelijk' hervatten

TV Foutje in ‘Blind Gekocht’: kijkers krijgen de onthulling van het huis in Westrem niet te zien

9 juni Wie vanavond naar ‘Blind Gekocht’ gekeken heeft, dacht op bepaald moment wellicht dat hij/zij eventjes in slaap was gevallen. Toch bleek de fout niet bij de kijker, maar wel bij Play4 te liggen. Er ontbraken namelijk een dikke vijf minuten van de uitzending waardoor de onthulling van het huis in Westrem niet te zien was in de aflevering van vanavond.